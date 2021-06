Business news: Spagna, ad aprile produzione industriale aumentata del 48,2 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di aprile in Spagna la produzione industriale è aumentata del 48,2 per cento su base annua e del 35,3 per cento rispetto al mese precedente. È quanto reso noto dai dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). Tutti i settori hanno registrato aumenti annuali della produzione, in particolare, l'industria automobilistica, che è stata una delle più colpite dalla paralisi dell'attività nell'aprile 2020 (+929,3 per cento), l'abbigliamento (+321,4 per cento, la fabbricazione di mobili (+259,9 per cento), beni di consumo non durevoli (+27,1 per cento) e l'energia (+13,7 per cento). L'Ine ha ricordato, tuttavia, che aprile del 2020 è stato il primo mese completo di chiusure delle attività non essenziali in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza di marzo. (Spm)