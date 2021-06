Business news: Germania-Ue, banche tedesche vogliono autorità antiriciclaggio europea a Francoforte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione federale delle banche tedesche (Bdb) è al lavoro per far sì che una possibile autorità dell'Ue contro il riciclaggio di denaro abbia la propria sede a Francoforte sul Meno. “Intendiamo inviare un segnale e chiarire l'importanza che ha la lotta al riciclaggio di denaro in Germania”, ha dichiarato Christian Ossig, direttore generale del Bdb. A tal fine, l'associazione ha già avviato colloqui con esponenti politici. Al riguardo, Ossig ha aggiunto “Siamo fiduciosi che la Germania abbia buone possibilità di aggiudicarsi la sede”. La decisione potrebbe essere giungere tra due o tre anni. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la Commissione europea vuole intensificare la lotta contro il riciclaggio di denaro e ha proposto a questo scopo l'istituzione di un'autorità competente per l'Ue. Gli obiettivi principali comprendono il monitoraggio dei flussi di capitale dubbi e la collaborazione con le autorità di vigilanza finanziaria dei singoli Stati membri. (Geb)