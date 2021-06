Business news: Spagna, CaixaBank riduce numero licenziamenti da 7.605 a 7.400

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca spagnola CaixaBank ha ridotto ulteriormente il piano di licenziamenti collettivo da 7.605 a 7.400 dopo un incontro tenuto con i sindacati. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", sono state avanzate anche nuove proposte in termini di flessibilità della rete commerciale e delle condizioni di lavoro, mentre per quanto riguarda la compensazione dei licenziamenti, la direzione ha nuovamente chiesto ai sindacati una proposta che sia "accettabile". CaixaBank, inoltre, ha garantito che i lavoratori avranno la possibilità di essere riassunti, su richiesta dell'ex dipendente dopo sei anni se si liberasse un posto in un raggio di 50 chilometri dal luogo di residenza. Dopo il recente sciopero che ha portato, secondo i sindacati, ad un'adesione dell'87 per cento del personale, la banca ha accettato lo studio di formule per la redistribuzione territoriale delle partenze con l'obiettivo di poter accogliere il maggior numero di richieste di adesione volontaria in quei luoghi dove c'è un surplus di persone interessate a richiedere il piano di esuberi incentivati. (Spm)