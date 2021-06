Business news: Spagna, Audax Renovables avvia lavori costruzione parco fotovoltaico a Toledo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica spagnola, Audax Renovables, inizierà la prossima settimana la costruzione del suo progetto fotovoltaico "El Toconal", situato nel comune di Los Navalmorales (Toledo), dopo aver ottenuto la previa autorizzazione amministrativa e il permesso di costruzione dalle autorità. L'azienda ha informato la Commissione nazionale spagnola del mercato dei valori (Cnmv) che lavorerà con "appaltatori di alto livello che soddisfano elevati standard di qualità nella costruzione di questo progetto, con una capacità di 5 Mwp (megawatt di picco)". Audax Renovables dispone attualmente di 55 MW di progetti fotovoltaici in costruzione, oltre a 66 MW di energia eolica a Panama, in cui ha una partecipazione del 30 per cento. (Spm)