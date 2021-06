Business news: Germania, settore chimico-farmaceutico prevede aumento produzione del 4,5 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore chimico-farmaceutico della Germania prevede per il 2021 un aumento della produzione e del fatturato, rispettivamente del 4,5 e dell'8 per cento. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, entrambe le stime segnano un miglioramento rispetto ai dati precedenti, secondo cui l'incremento sarebbe stato del 3 per cento nell'output e del 5 per cento nelle vendite. Le previsioni fanno seguito alla tendenza positiva sperimentata dal comparto nel primo trimestre del 2021, con produzione e fatturato che hanno superato i livelli precedenti alla crisi del coronavirus. In particolare, l'output del settore chimico-farmaceutico tedesco è cresciuto dell'1,1 per cento su base trimestrale e dello 0,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. A sua volta, tra gennaio e marzo scorso, il fatturato è aumentato del 3,6 per cento rispetto al quarto trimestre del 2020, raggiungendo i 51,3 miliardi di euro. (Geb)