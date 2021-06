Business news: Romania, Pil è cresciuto del 2,8 per cento nel primo trimestre dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi tre mesi dell'anno il prodotto interno lordo della Romania è stato superiore del 2,8 per cento rispetto al quarto trimestre del 2020, in termini reali, mentre rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso è diminuito dello 0,2 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica con un comunicato. Il rischio principale che potrebbe determinare una mancata conferma delle previsioni è rappresentato da possibili cambiamenti negativi imprevisti nell'evoluzione della pandemia. D'altra parte, gli esperti del Fondo monetario internazionale (Fmi) stimano, per il 2021, una forte ripresa economica in Romania, con una crescita reale del Pil del 7 per cento. (Rob)