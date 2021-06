Business news: Grecia, da riapertura emissione bond a 10 anni offerte per 26 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apertura di un'emissione di obbligazioni a 10 anni da parte della Grecia ha attirato 26 miliardi di euro di offerte e il tasso di interesse dell'emissione è stato fissato allo 0,92 per cento, in calo da un iniziale uno per cento. Secondo quanto riferito dai media di Atene, la Grecia ha aperto il processo di bookbuilding, processo sistematico di generazione, acquisizione e registrazione della domanda di azioni da parte degli investitori, per la riapertura di un'emissione obbligazionaria a 10 anni, con scadenza giugno 2031, originariamente emessa il 27 gennaio 2021, con l'obiettivo di raccogliere 2,5 miliardi di euro dai mercati dei capitali. Bnp Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Hsbc, JPMorgan e Nomura sono i sottoscrittori dell'emissione. La Grecia ha raccolto finora 8,5 miliardi di euro attraverso emissioni obbligazionarie quest'anno (3,5 miliardi con titoli a 10 anni, 2,5 miliardi con titoli a cinque anni e 2,5 miliardi con titoli a 30 anni). (Gra)