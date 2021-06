Business news: Francia, Axa verserà 300 milioni di euro a 15 mila ristoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo assicurativo Axa verserà 300 milioni di euro a 15 mila ristoratori francesi colpiti dal coronavirus. "Non è un indennizzo, è una transazione" per "mettere dietro di noi questa difficoltà, la vaghezza giudiziaria che abbiamo vissuto", ha detto ai microfoni dell'emittente radiofonica "Europe 1" Thoimas Buberl, amministratore delegato di Axa. "Vogliamo accompagnare i nostri clienti ristoratori in questa riapertura", ha poi detto il dirigente. In questi ultimi mesi centinaia di ristoratori hanno portato in tribunale Axa per ottenere dei risarcimenti. In molti casi il gruppo assicurativo, che ha recensito in tutto 1.500 cause, ha perso. (Frp)