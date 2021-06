Business news: Paesi Bassi, banca Rabobank prevede ripresa economica rapida per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia olandese si sta riprendendo dalla crisi del coronavirus più velocemente di quanto si pensasse in precedenza. Lo riferiscono gli economisti di Rabobank, ripresi dall'agenzia di stampa "Anp". La banca prevede ora che l'economia dei Paesi Bassi crescerà del 3,8 per cento quest'anno, rispetto alla precedente previsione di crescita del 2,3 per cento per il 2021. Rabobank ha alzato le sue previsioni di crescita dopo il recente allentamento del lockdown. Secondo la banca, l'economia olandese si sarà completamente ripresa dalle perdite causate dalla crisi nel terzo trimestre del 2021. Si tratta di un tasso di recupero più rapido rispetto ad altri paesi europei, ha anche osservato la banca. Per il prossimo anno, Rabobank prevede una crescita del 3,7 per cento invece della precedente stima del 3,5 per cento. "Ma non tutti i settori olandesi si riprenderanno quest'anno e alcuni nemmeno l'anno prossimo, come il settore della ristorazione", ha affermato Hugo Erken, capo economista di Rabobank. (Beb)