Usa-Francia: Biden, con presidente Macron pronti ad affrontare sfide comuni

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è detto pronto ad affrontare assieme all’omologo francese, Emmanuel Macron, le sfide comuni che attendono Usa e Francia. “Io e il presidente Macron siamo uniti, pronti ad affrontare le sfide più difficili che dobbiamo affrontare”, ha scritto Biden in un messaggio su Twitter a corredo di una foto in cui viene immortalato assieme al capo dell’Eliseo durante il vertice G7 in Cornovaglia. Biden ha avuto un incontro informale con Macron durante il primo giorno dei lavori, la prima sostanziale interazione il capo dello Stato Usa è entrato in carica. "I leader hanno discusso una serie di questioni regionali e bilaterali, tra cui Covid-19 e gli sforzi antiterrorismo nel Sahel, e hanno riaffermato l'importanza della partnership tra Stati Uniti e Francia e dell'alleanza transatlantica", ha spiegato la portavoce dellaCasa Bianca, Jen Psaki, in una nota. Biden e Macron dovrebbero avere un incontro bilaterale più formale durante il secondo giorno del vertice. Biden ha già avuto il primo faccia a faccia con il primo ministro britannico Boris Johnson e dovrebbe avere altri incontri privati con i leader presenti, tra cui il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi.(Nys)