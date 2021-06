Business news: Ocse, ad aprile tasso di disoccupazione al 6,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione nella zona dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ad aprile era al 6,6 per cento, contro il 6,5 per cento del mese precedente. Lo ha annunciato l'Ocse con una nota. Il dato resta di 1,3 punti percentuale al di sopra dei livelli precedente alla crisi del coronavirus. Complessivamente ad aprile nell'area Ocse si contavano 43,8 milioni di disoccupati. Sempre ad aprile, nella zona euro la disoccupazione era all'8 per cento, contro l'8,1 per cento di marzo, di 0,7 punti al di sopra dei livelli pre-Covid. In Italia il tasso di disoccupazione era al 10,7 per cento, contro il 10,4 per cento di marzo. In Francia al 7,3 per cento, dopo il 7,9 del mese precedente, mentre in Germania al 4,4 per cento dopo il 4,5 per cento di marzo. Lieve aumento in Spagna, dove il tasso era al 15,4 per cento ad aprile dopo il 15,3 per cento di marzo. Al di fuori dell'Europa, il dato è in aumento in diversi Paesi: +1,2 punti percentuali in Colombia, al 15 per cento; +0,6 punti in Canada, all'8,1 per cento, e in Messico, al 4,9 per cento; +0,2 punti in Giappone, al 2,8 per cento, e +0,1 punti negli Stati Uniti, al 6,1 per cento. (Frp)