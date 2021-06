Business news: governo tedesco proroga aiuti alle imprese contro crisi fino al 30 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco ha deciso di prorogare gli interventi di sostegno alle imprese contro la crisi del coronavirus, in scadenza il 30 giugno, fino al 30 settembre. In particolare, si tratta dell'accesso facilitato alla cassa integrazione e degli aiuti-ponte III, con cui lo Stato rimborsa alle aziende i costi fissi fino al 70-75 per cento del fatturato perduto a causa della crisi. Il sostegno può essere richiesto dalle imprese che hanno subito un calo delle vendite fino al 30 per cento rispetto al 2019 correlato alla pandemia, nonché da lavoratori autonomi e liberi professionisti. A sua volta, la cassa integrazione facilitata prevede che, al fine di richiedere il sussidio, per una società sia sufficiente che il 10 per cento dei dipendenti sia interessato dalla perdita del posto di lavoro e non un terzo, come normalmente previsto. (Geb)