Business news: Spagna, governo stanzia 6,8 milioni di euro per ristrutturazione case

- Il governo spagnolo stanzierà 6,8 miliardi di euro nell'ambito del piano di ristrutturazione degli alloggi che saranno disponibili a partire da quest'anno. L'aiuto per la ristrutturazione dei condomini potrà arrivare fino a 19.200 euro, mentre per le singole casa il tetto massimo sarà di 2 mila euro. Per raggiungere lo stanziamento massimo di 19.200 euro per la riforma degli alloggi, il prezzo dei lavori deve ammontare a 24 mila euro, di cui l'80 per cento sarà coperto dallo Stato. Per le case individuali, lo Stato coprirebbe il 40 per cento di un lavoro di 5 mila euro. Per le famiglie con meno risorse, il governo aumenterà questa sovvenzione al 100 per cento della riforma "tenendo conto di criteri eminentemente sociali" anche se non ha specificato i criteri di accesso a questo bonus. L'obiettivo del piano è di ristrutturare mezzo milione di case entro il 2026 e per far fronte al massiccio numero di richieste che si prevede saranno presentate, l'esecutivo ha annunciato che rafforzerà gli uffici locali dedicati. (Spm)