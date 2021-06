Business news: Francia, nel 2020 Paese con più investimenti in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 la Francia è risultata essere per il secondo anno consecutivo il Paese europeo con più investimenti stranieri. È quanto emerge dal barometro di Ernst & Young. Lo scorso anno i progetti stranieri sono stati 985, il 18 per cento in meno rispetto al 2019. Sulla media europea il calo è stato del 13 per cento. In particolare, il Regno Unito ha avuto una flessione del 12 per cento, con un totale di 975 investimenti, mentre la Germania del 4 per cento, con 930 progetti. "Da tre anni la Francia ha risanato enormemente la sua capacità di attirare gli investimenti stranieri", afferma Marc Lhermitte, associato da Ey. Per il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, si tratta di un "risultato eccellente". (Frp)