- L'autorità antitrust francese ha multato Google per 220 milioni di euro. È quanto si legge in una nota dell’agenzia antimonopolio di Parigi. "L'autorità antitrust ha deciso di imporre delle sanzioni a Google per un importo di 220 milioni di euro per la promozione dei propri servizi nel settore della pubblicità online", si legge in nella nota. (Frp)