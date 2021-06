Business news: Auto, nel 2020 Psa gruppo che ha pubblicato più brevetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Psa, diventato Stellantis dopo la fusione con Fca, è il gruppo che nel 2020 ha pubblicato più brevetti in Francia, davanti a Safran, specializzato nella motoristica aeronautica, e a Valeo, attivo nella componentistica per automobili. Lo ha annunciato l'Istituto nazionale della proprietà industriale (Inpi). La classifica include i brevetti pubblicati lo scorso anno e quindi presentati tra il primo luglio del 2018 e il 30 giugno del 2019. Psa conta in tutto 1.239 brevetti, Safran 1.103 e Valeo 819. "Le grandi imprese prima di tutto la volontà di dimostrare la loro capacità di innovazione, cosa che si traduce attraverso una politica forte di deposito (di brevetti). Poi, in un secondo tempo, ci concentrano su una strategia di proprietà industriale pi qualitativa", dice al quotidiano "Les Echos" Pascal Faure, direttore generale dell'Inpi. (Frp)