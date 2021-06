Business news: Telefonica e Liberty Global valutano quotazione in Borsa entro il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di telecomunicazioni spagnola, Telefonica, e la britannica, Liberty Global, che hanno recentemente formalizzato la fusione delle loro attività nel Regno Unito con la nascita della società Vmed O2 Uk, hanno gettato le basi per la quotazione in Borsa entro il 2024. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", la joint ventura, posseduta al 50 per cento da Telefonica e Liberty Global, l'obiettivo è di massimizzare il valore delle azioni, assicurare una buona performance di mercato con un buon livello di liquidità, e cercare di ottenere il maggior numero possibile di azioni nella vendita. In vista dei possibili cambiamenti nel capitale, l'accordo tra gli azionisti stabilisce che, dopo il quinto anno della chiusura dell'integrazione, Telefonica e Liberty potranno avviare la vendita della loro partecipazione in Vmed O2 Uk a un terzo investitore con diritto di prelazione a favore dell'altro azionista. (Spm)