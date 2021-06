Business news: Francia, negli ultimi dieci anni perso il 9 per cento delle agenzie bancarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi dieci anni la Francia ha perso il 9 per cento delle sue agenzie bancarie, che sono passate da quota 41.800 nel 2010 a 38.100 nel 2020. è quanto emerge da una stima effettuata da Infostat Marketing per il media economico Moneyvox. Escluse le agenzie postali, nel Paese restano 32 mila agenzie. Complessivamente, la media è di 53 agenzie ogni 100 mila abitanti, contro le 60 del 2009. "All'interno della zona euro, questo numero è passato da 55 a 38", spiega la Federazione francese bancaria (Ffb). In certi dipartimenti di Francia il fenomeno è ancora più forte. Negli ultimi dieci anni più di un terzo dei dipartimenti francesi ha perso fra il 10 e il 18 per cento delle agenzie, contro il 9 per cento della media nazionale. (Frp)