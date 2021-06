Business news: Spagna, per banca Bbva oltre 241 mila nuovi clienti nei primi quattro mesi del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo quadrimestre di quest'anno la banca spagnola Bbva ha acquisito 241.243 clienti in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Secondo quanto affermato dall'istituto di credito in un comunicato, marzo è stato il mese più proficuo con 72 mila nuovi clienti. La banca attribuisce questi buoni risultati ai canali digitali che offrono una vasta gamma di servizi, alla qualità della sua applicazione e alla semplicità del processo di apertura dei conti. In tal senso, Bbva ha sottolineato il fatto che il 70 per cento dei suoi nuovi clienti sono digitali e le vendite di questo canale rappresentano il 58 per cento di quelle complessive. (Spm)