Business news: Ungheria, produzione industriale a +58,8 per cento annuo ad aprile

- La produzione industriale dell'Ungheria ad aprile è cresciuta del 58,8 per cento rispetto allo stesso mese di un anno fa. Lo rende noto l'Ufficio centrale di statistica (Ksh). Tenuto conto dei fattori stagionali, la crescita è stata del 59,2 per cento. Su base mensile l'aumento della produzione è stato del 3,2 per cento. Commentando i dati, il sottosegretario per la Strategia economica Laszlo Gyorgy ha detto che il piano di azione governativo per la ripresa economica è la premessa di questi numeri. Se dopo la crisi del 2008 all'Ungheria sono serviti otto anni per tornare ai livelli pre-crisi, "questa volta torneremo a questi livelli entro un anno", ha dichiarato. (Vap)