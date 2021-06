Terremoto: Cavallari (FI), nei prossimi giorni visiterò Accumoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei prossimi giorni sarò in visita ad Accumoli. Oggi alcuni abitanti di questo Comune mi hanno raggiunto ad Amatrice per segnalarmi che nella zona dei Pantani, i laghetti di origine glaciale adagiati su una piccola e bellissima vallata, è in programma la costruzione di un rifugio per 18 persone, un ecomostro in una zona incontaminata che rappresenterebbe solo uno spreco di denaro e che non sosterrebbe affatto l’economia locale e le esigenze di rilancio della comunità". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Enrico Cavallari (Forza Italia), presidente della XII commissione consiliare Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione in visita oggi ad Amatrice e nelle zone limitrofe. "Ho promesso loro di approfondire la questione con le strutture regionali e l’assessorato competente, per capire le finalità della proposta, e riaprire un confronto con i cittadini", conclude.(Com)