Ecuador: corruzione, giustizia chiede confisca beni per ex presidente Correa

- La giustizia ecuadoriana ha chiesto la confisca dei beni dell'ex presidente della Repubblica, Rafael Correa, e degli altri 17 condannati nell'ambito dell'inchiesta "Subornos 2012-2016". Il risarcimento economico era stato imposto a ciascuno dei politici e imprenditori condannati come pena accessoria. Il tribunale aveva emesso un "mandato di esecuzione", concedendo agli imputati fino a oggi, venerdì 11 giugno, per pagare il risarcimento, pena la confisca. Correa era stato condannato a pagare 778.224 dollari statunitensi. Il 21 dicembre scorso la giustizia ecuadoriana aveva già ordinato il sequestro dei beni di Correa e di altre persone condannate in via definitiva nell'ambito del maxi-processo per corruzione. In particolare nel caso di Correa, la Procura generale dello stato, aveva sequestrato una casa nella capitale Quito, un appartamento nella città di Guayaquil. Questi beni saranno ora confiscati. (segue) (Brb)