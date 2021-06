Usa-Argentina: colloquio Blinken-Solà, focus su relazioni bilaterali e Nicaragua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio con il ministro degli Esteri argentino, Felipe Solá, per discutere dell'importanza degli sforzi bilaterali, regionali e internazionali per promuovere la democrazia e i diritti umani in Nicaragua. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Blinken ha evidenziato le preoccupazioni Usa in merito agli arresti arbitrari di candidati presidenziali da parte del presidente (Daniel) Ortega e agli attacchi ai media indipendenti e alla società civile. "Il segretario di Stato ha sottolineato il nostro desiderio di continuare a costruire sulla storia della cooperazione tra gli Stati Uniti e l'Argentina nella promozione dei diritti umani e della democrazia", si legge nella relativa nota ufficiale. (Nys)