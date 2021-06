Business news: Azerbaigian, ministro Economia discute con rappresentante Bers di ricostruzione territori riconquistati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia dell'Azerbaigian Mikayil Jabbarov ha incontrato la direttrice regionale per il Caucaso presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), Catarina Bjorlin Hansen. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Apa”, sottolineando che si è discusso della partecipazione di istituzione finanziaria alla ricostruzione dei territori riconquistati nell’area del Nagorno-Karabakh in seguito al conflitto con l’Armenia dello scorso autunno. "Durante un incontro con la direttrice regionale per il Caucaso della Bers, Catarina Bjorlin Hansen e i suoi colleghi, abbiamo scambiato opinioni sullo sviluppo del settore privato, sull'attuazione di progetti nell'ambito del programma ‘Ganja Green City’ e sulla partecipazione della Banca alla ricostruzione dei nostri territori liberati dall'occupazione", ha osservato il ministro. (Rum)