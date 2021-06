M5s: Conte, Movimento avrà respiro globale, polemiche su Cina pretestuose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per impegni e motivi personali non ho potuto essere presente all'incontro con l’ambasciatore cinese: ho incontrato già nelle scorse settimane vari ambasciatori e leader politici stranieri in qualità di ex presidente del Consiglio e leader in pectore del Movimento 5 Stelle, e continuerò a farlo anche nelle prossime settimane. Così in una nota l’ex premier Giuseppe Conte. “Ho già preannunciato che il neo-Movimento avrà un respiro marcatamente internazionale: faremo in modo che l’esperienza che ho maturato a livello internazionale sia un valore aggiunto per un Movimento che intende rinnovarsi profondamente”, ha detto, aggiungendo che le sfide della politica hanno una dimensione globale. “Le polemiche sollevate in queste ore sono del tutto pretestuose”, ha concluso l’ex premier. (Rin)