- VARIE- In vista della Giornata mondiale del donatore di sangue del 14 giugno prossimo (Wbdd) promossa dall'Organizzazione mondiale della sanità, Croce rossa italiana lancia la campagna "Dona che ti torna" realizzata grazie al contributo dell'azienda bio-farmaceutica Bristol myers squibb che ha reso possibile l'acquisto di una nuova autoemoteca e il lancio di attività crossmediali in collaborazione con i ragazzi di Casa Surace. Interverranno, tra gli altri, il presidente della Croce rossa, Francesco Rocca, il general manager di Bristol myers squibb, Emma Charles, la presidente della Croce rossa di Roma, Debora Diodati, il referente nazionale Cri per la donazione del sangue, Paolo Monorchio, il delegato tecnico Cri area salute, Riccardo Giudici, e il team Casa Surace che, per l'occasione, riserverà una sorpresa a tutti i donatori di sangue presenti. L'evento sarà, inoltre, occasione per inaugurare l'autoemoteca donata alla Croce rossa da Bristol myers squibb.Roma, Città dell'altra economia, all'interno del "Villaggio Croce rossa" (dalle ore 8:00)- Manifestazione nazionale decennale referendum 2011 "Beni comuni, acqua e nucleare: indietro non si torna".Roma, piazza dell'Esquilino (ore 15:30) (Rer)