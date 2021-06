Perù: presidenziali, missione Osa chiede pazienza e serenità a Castillo in attesa risultato ufficiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il 99,52 per cento delle schede scrutinate Castillo incassa ad oggi il 50,171 per cento dei voti, contro il 49,829 per cento di Fujimori. Al momento la differenza tra i due contendenti, in leggerissimo calo sui giorni precedenti, è di 60.212 voti. Nel computo totale rientra anche il 94,36 per cento dei voti espressi dai peruviani all'estero, bacino in cui la figlia dell'ex presidente Alberto Fujimori ottiene quasi il doppio del leader di "Perù libre". Al momento, fa sapere l'ufficio nazionale dei processi elettorali (Onpe), 370 verbali di sezione sono ancora sotto esame del Jurado nacional de elecciones (Jne) per verificare possibili errori materiali, o esaminare i 198 registri impugnati dagli scrutatori. Contando una media di 225 voti a sezione, questo capitolo potrebbe arrivare a smuovere fino a un massimo di 92mila voti. La tendenza delle revisioni nelle ultime ore mostra una distribuzione dei voti dubbi non troppo lontana da quella dei voti regolari, che difficilmente potrebbe da sola alterare l'esito finale. (segue) (Brb)