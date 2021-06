Euro 2020: lo stadio Olimpico riapre ai tifosi, riflettori accesi su Roma per Turchia-Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riflettori accesi sulla Capitale dove in uno stadio Olimpico “vestito a festa” si sta disputando la gara inaugurale di Uefa euro 2020 Turchia-Italia. Regolare e senza criticità l'afflusso dei tifosi allo stadio grazie anche ad un piano studiato per far fronte alle norme imposte dalla pandemia da covid. Non solo all'interno dell'Olimpico anche le zone riservate ai tifosi predisposte nel centro storico di Roma e dove sono stati posizionati dei maxischermi hanno registrato il tutto esaurito, segnale di un paese che vuole ripartire e ricominciare a vivere in sicurezza. Dopo un anno di ristrettezze le vie del centro hanno accolto tifosi e turisti e l'Olimpico ha riaperto gli spalti ai tifosi. Allo stadio è presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oltre alle istituzioni capitoline e regionali. “Da Roma riparte l'Italia e l'Europa. Forza Azzurri”, twitta la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Con la partita dell’Olimpico si torna negli stadi. Un altro segnale che stiamo vincendo la partita del Covid con le regole, la scienza e i vaccini. Ora forza Azzurri. l’Italia è tornata a entusiasmarsi e sperare", scrive su Facebook, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti. Dopo la gara di questa sera Roma ospiterà altri tre match: mercoledì 16 Italia-Svizzera, domenica 20 Italia-Galles e sabato 3 luglio il quarto di finale. (Rer)