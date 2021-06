Ecuador: firmato accordo con CanSino per acquisto 6 milioni di vaccini anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Ecuador ha raggiunto un accordo con l'industria farmaceutica cinese CanSino Biologics, per l'acquisto di 6 milioni di dosi di vaccino anti-Covid. "Questa mattina vi scrivo con gioia e speranza. Abbiamo completato l'acquisizione di 6 milioni di vaccini da CanSino", ha affermato il presidente Guillermo Lasso attraverso un messaggio sul proprio account Twitter. Lasso ha sottolineato che, trattandosi di un vaccino che prevede una sola dose senza necessità di richiamo, saranno immediatamente immunizzati sei milioni di ecuadoriani. Secondo la CanSino, il vaccino ha un'efficacia del 65 per cento nell'impedire il contagio e del 90 nella prevenzione di forme più gravi della malattia. Complessivamente l'Ecuador ha ricevuto 3.866.669 dosi di vaccino prodotta da diversi fornitori tra cui Pfizer, Sinovac e AstraZeneca. L'obiettivo del Piano Vaccinazione 9/100 presentato dal presidente Lasso subito dopo la sua elezione, è quello di vaccinare nove milioni di abitanti sul territorio nazionale entro i primi 100 giorni di governo. In totale alla data dell'8 giugno nel paese 1.877.548 cittadini avevano ricevuto la prima dose di vaccino e 910.697 anche la seconda.(Brb)