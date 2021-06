Business news: Seele (Omv), Ucraina offra condizioni vantaggiose invece di ostacolare Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina dovrebbe proporre condizioni interessanti per il transito del gas verso l'Europa e offrirle al colosso energetico russo Gazprom piuttosto che ostacolare il progetto del gasdotto Nord Stream 2: Lo ha detto Rainer Seele, amministratore delegato del colosso petrolifero austriaco Omv. "Fate un'offerta interessante e se offrite capacità di transito a Gazprom a buone condizioni, la prenderà sicuramente in considerazione. Non si può vincere la competizione senza combattere", ha detto Seele in un'intervista all'emittente "Rossiya 1". All'inizio di questa settimana il vicepremier russo Alexander Novak ha espresso la speranza che il gasdotto sarà completamente costruito e pronto a funzionare entro la fine del 2021 mentre il presidente russo Vladimir Putin, intervenendo nei giorni scorsi al Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief), ha annunciato che la costruzione della prima linea del gasdotto Nord Stream 2 è terminata e che Gazprom è pronta per iniziare le consegne di gas. Il progetto, guidato dalla Russia, prevede la posa di un doppio gasdotto di circa 1.200 chilometri per trasportare il gas dalla Russia direttamente alla Germania sotto il Mar Baltico, passando attraverso le acque territoriali di Danimarca, Finlandia e Svezia. L'iniziativa è fortemente osteggiata da Stati Uniti, Ucraina e diversi paesi europei. Gli Usa hanno imposto sanzioni contro il gasdotto nel 2019, spingendo la società costruttrice svizzera Allseas a ritirarsi dal progetto. Dopo una pausa di un anno, la costruzione è stata ripresa nel dicembre 2020 dalla nave posatubi russa Fortuna, a cui si è unita a fine aprile l’altra compagnia Akademik Cherskiy. (Rum)