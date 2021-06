Kosovo-Serbia: presidente Osmani, Belgrado apra archivi per fare luce su persone scomparse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia dovrebbe aprire i suoi archivi di Stato per rivelare quanto accaduto alle persone scomparse in Kosovo durante il conflitto della fine degli anni Novanta. Lo ha dichiarato la presidente kosovara Vjosa Osmani in un evento del Consiglio Atlantico. Secondo la presidente Osmani, esiste una sola precondizione alla pace nei Balcani "ed è la giustizia". "Nessuno in Kosovo sta chiedendo vendetta, stiamo semplicemente chiedendo giustizia", ha dichiarato Osmani facendo riferimento ai "crimini" commessi dal "regime" dell'ex presidente jugoslavo Slobodan Milosevic. Secondo la presidente kosovara, è arrivato il momento in cui Belgrado si dovrebbe dimostrare una parte costruttiva e credibile nel dialogo mediato dall'Ue. "Il Kosovo è un buon vicino; è tempo per la Serbia di comportarsi come un buon vicino non solo verso di noi come Paese ma anche verso Croazia, Montenegro e Bosnia", ha affermato Osmani. (segue) (Alt)