Balcani: premier albanese Rama, Tirana vuole guidare ripresa economica della regione

- Il summit dei leader dei Balcani occidentali oggi a Tirana è un chiaro segnale della volontà dell'Albania di guidare il rilancio economico della regione. Lo ha dichiarato il primo ministro albanese, Edi Rama, nel suo intervento in apertura del summit alla presenza del commissario Ue all'Allargamento Oliver Varheyli, e dei capi di Stato e di governo dei Paesi dei Balcani occidentali tra cui ci sono i premier di Kosovo e Serbia, Albin Kurti e Ana Brnabic. "La vostra partecipazione a questo sesto vertice dei Balcani occidentali a Tirana è un chiaro segnale della nostra volontà di assumere la paternità regionale della ripresa economica, del piano di investimenti per i Balcani occidentali e del mercato regionale comune", ha affermato Rama. "Sono particolarmente grato al commissario dell'Unione europea per aver lanciato e promosso questo grande piano come strumento chiave che ci aiuterà a riprenderci economicamente nell''era post-pandemia", ha affermato Rama parlando dell'esigenza di una crescita sostenibile e fondata sulla transizione verde e digitale delle nostre economie.(Alt)