Serbia-Kosovo: fonti stampa, aspra polemica tra premier Brnabic e Kurti a Tirana

- Il vertice di Tirana sui Balcani occidentali avrebbe visto durante i lavori un'aspra polemica fra la premier della Serbia, Ana Brnabic, e il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti. Secondo fonti dell'emittente serba pubblica "Rts" il summit, dedicato ai temi economici, si sarebbe trasformato in questo caso in un'arena di conflitto su questioni squisitamente politiche. Il premier kosovaro Kurti avrebbe chiesto una revisione dell'Accordo di libero scambio Cefta in direzione di un riconoscimento del Kosovo come Stato all'interno dell'accordo stesso. Kurti avrebbe anche chiesto direttamente a Brnabic che la Serbia riconosca il Kosovo. Secondo le fonti di "Rts", Brnabic ha ricordato a Kurti che il Kosovo non è un membro delle Nazioni Unite e che non è riconosciuto come Stato da cinque Paesi all'interno dell'Unione europea. La premier avrebbe definito l'incontro odierno a Tirana "difficile" e avrebbe parlato di "un tentativo" da parte di Pristina di distogliere l'attenzione dai temi principali sul tavolo. Al vertice di Tirana sono discussi, secondo l'agenda, i preparativi per l'attuazione del Piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali dell'Unione europea. Al vertice è presente anche il commissario europeo all'Allargamento, Oliver Varhelyi. (Seb)