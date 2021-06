Kosovo-Serbia: premier albanese Rama, non guardare al passato ma risolvere i problemi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche dal vertice dei capi di Stato e di governo dei Balcani occidentali, ospitato ieri dall'Albania a Tirana, è emersa una volontà comune di rafforzare la cooperazione economica regionale per sfruttare al meglio le opportunità che si profilano dopo la pandemia. "La Commissione europea ha stanziato circa 30 miliardi di euro nel piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali, ovvero circa un terzo del Pil della regione", ha dichiarato il commissario Ue all'Allargamento Oliver Varhelyj, nella conferenza stampa congiunta con il premier albanese Edi Rama al termine del summit di ieri. Secondo il commissario europeo, pertanto ora è cruciale attuare tale piano dell'Ue per la regione. "Con l'Ipa III concordato, noi siamo pronti; è importante che anche la regione lo sia", ha sottolineato Varhelyj. "Il piano (dell'Ue) funzionerà se la regione rispetterà gli impegni sul mercato regionale comune, un progetto saggio lanciato lo scorso anno", ha affermato il commissario europeo. Oltre a Rama e Varehlyj hanno partecipato al vertice il presidente montenegrino Milo Djukanovic, il presidente del Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina Zoran Tegeltija, il primo ministro della Macedonia del Nord Zoran Zaev e il primo ministro del Kosovo Albin Kurti. (segue) (Alt)