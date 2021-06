Kosovo-Serbia: premier albanese Rama, non guardare al passato ma risolvere i problemi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella conferenza stampa conclusiva del summit, a fianco del commissario europeo Varehlyi, il premier albanese Rama ha infine chiesto che i Paesi dei Balcani occidentali vengano inclusi dall'Ue in una lista per il riconoscimento ufficiale dei passaporti vaccinali relativi al Covid dei propri cittadini, in modo da assicurare loro la possibilità di viaggiare liberamente in Europa. Rama ha sottolineato che l'Albania ha già concordato con l'Ungheria sul piano bilaterale la libera circolazione dei viaggiatori senza adempimenti aggiuntivi, facendo notare che gli altri Paesi membri dell'Ue dovrebbero avere lo stesso approccio verso tutta la regione dei Balcani. Il fronte sulla cooperazione economica non è tuttavia compatto nella regione. Il vertice di Tirana sui Balcani occidentali avrebbe visto durante i lavori un'aspra polemica fra i premier di Serbia e Kosovo, Brnabic e Kurti. (segue) (Alt)