- Kosovo-Serbia: premier albanese Rama, non guardare al passato ma risolvere i problemi - Il premier albanese Edi Rama ha espresso delle riserve riguardo il piano del governo di Pristina di presentare un ricorso per genocidio contro la Serbia davanti alla Corte internazionale di giustizia. In un'intervista al portale d'informazione "Euronews Serbia", Rama ha sottolineato che Pristina e Belgrado non devono guardare al passato ma al futuro risolvendo i problemi "una volta per tutti". Secondo Rama, il ricorso contro Belgrado proposto dal premier kosovaro Albin Kurti sarebbe "molto complicato dal punto di vista giuridico" e in ogni caso bisognerebbe invece concentrarsi "sul futuro e sulla soluzione di questo conflitto". "Dovremmo più che altro pensare a quanti anni possiamo continuare a perdere senza risolvere questo conflitto. Non ci possono essere vincitori senza una soluzione", ha dichiarato Rama. Il premier albanese ha infine sottolineato che la creazione di una mini area Schengen nei Balcani sarebbe la migliore soluzione per avviare una proficua collaborazione per il futuro comune della regione. (segue) (Res)