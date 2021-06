Balcani: martedì riunione del dialogo a Bruxelles tra Vucic, Kurti e Borrell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà martedì a Bruxelles un incontro ad alto livello del dialogo Belgrado-Pristina, facilitato dall'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, sostenuto in questo dal rappresentante speciale dell'Ue Miroslav Lajcak. Parteciperanno il presidente della Serbia Aleksandar Vucic e il primo ministro del Kosovo Albin Kurti. Lo si apprende dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). (Beb)