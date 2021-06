Maltempo: Michetti, per risolvere allagamenti a Roma servono nuove infrastrutture fognarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per risolvere il problema degli allagamenti nella Capitale quando piove "non basta la manutenzione ordinaria o straordinaria. Servono opere infrastrutturali molto serie. Va rivisto il sistema fognario. Poi ogni sei mesi e ogni anno va fatta la manutenzione ordinaria. Se questo non viene fatto e non si rivedono le opere ormai vetuste, è chiaro che si creano queste discrasie, attribuibili non soltanto a una sindacatura ma a un vecchio retaggio strutturale e finanche culturale". Lo ha detto il candidato a sindaco del centrodestra, Enrico Michetti, in un intervento a Radio Capital. (Rer)