Roma 2021: Michetti, rispetto Raggi ma ognuno risponde del suo curriculum, io da 25 anni lavoro con Pa

- "Ognuno ha le sue esperienze e risponde del suo curriculum. Raggi può dire tutto quello che crede, ne ha la libertà perchè è un candidato, la rispetto e rispetto quello che dice. Io posso parlare del mio curriculum: da 25 anni lavoro nelle pubbliche amministrazioni affiancando i sindaci nelle procedure complesse. La mia vita nella Pa inizia alle 6 del mattino e termina spesso alle 10 di sera. L'esperienza nel settore c'è". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, in un intervento a Radio Capital, replicando le affermazioni della sindaca M5s uscente Virginia Raggi che oggi in una trasmissione televisiva ha detto che gli altri candidati non hanno esperienza della macchina amministrativa. (Rer)