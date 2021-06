Onu: Albania, Brasile, Gabon, Ghana ed Emirati Arabi Uniti eletti membri non permanenti Cds

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno l'Albania, il Brasile, il Gabon, il Ghana e gli Emirati Arabi Uniti i membri non permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Cds), nel biennio 2022-2023. I nuovi eletti completeranno con India, Irlanda, Kenya, Messico e Norvegia il gruppo di paesi senza diritto di veto all'interno del Cds. Il Ghana, si legge in una nota delle Nazioni Unite, ha ottenuto 185 voti, il Gabon 183, il Brasile 181, gli Emirati Arabi Uniti 179 e l'Albania 175. A questi vanno aggiunti i tre voti ottenuti dalla Repubblica Democratica del Congo (Rdc) e il voto che hanno preso tanto il Perù quanto l'Iran. I cinque nuovi membri si insedieranno il 1 gennaio 2022, in sostituzione di Vietnam, rappresentante del Gruppo dell'Asia e degli Stati in via di sviluppo delle piccole isole del Pacifico noto come Gruppo Asia-Pacifico; Saint Vincent e Grenadine, per il Gruppo Latinoamericano e Caraibico (Grulac); Estonia, per il Gruppo Est Europa; e Niger e Tunisia come parte del Gruppo africano. Per l'Albania si tratta del primo mandato nel Cds, mentre il Brasile, "veterano" dei nuovi eletti, è stato già dieci volte in Consiglio. Gabon e Ghana sono stati tre volte ciascuno e gli Emirati Arabi Uniti una volta. (Nys)