Cultura: con festival "Welcome to Socotra" ripartono eventi di Fondazione Feltrinelli

- Fondazione Feltrinelli riapre al pubblico i suoi spazi di viale Pasubio a Milano, dopo la pausa dovuta alla pandemia, con il festival "Welcome to Socotra", dall'11 giugno al 24 luglio, inaugurato questa sera alla presenza del sindaco Giuseppe Sala, del presidente di Fondazione Feltrinelli Carlo Feltrinelli, del presidente di Fondazione Cariplo Giovanni Fosti e - in collegamento - dell'ambasciatrice Mariangela Zappia, rappresentante permanente d'Italia presso le Nazioni Unite a New York. "Oggi riapriamo interamente il palazzo di viale Pasubio. Questo rappresenta uno scatto in avanti per un nuovo patto di convivenza e civiltà, questo è lo spirito che ha la Fondazione Feltrinelli", ha detto il presidente della Fondazione. "È bello essere qui", ha dichiarato Sala, ringraziando la Fondazione "per tutto quello che avete fatto, state facendo e farete per Milano". "Ci stiamo dicendo che si riparte dalla cultura. E questo è importante. L'anno scorso, nel momento più critico, Fondazione Cariplo ha detto che non avremmo fatto passi arretramenti dal punto di vista della cultura. Consapevoli della responsabilità civile di costruire il futuro. Se c'è una città aperta e questa è ha anche la responsabilità di essere aperta verso il resto sel territorio e del Paese", ha detto il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti. "Complimenti per l'apertura di questo festival che dà l'idea di come riprendiamo a vivere tutti quanti", ha sottolineato l'ambasciatrice Zappia. Il festival inaugurato oggi prende il nome da Socotra, l'isola al largo del Corno d'Africa, paradiso di biodiversità, a simboleggiare l'incontro tra artisti e città in un palinsesto di oltre cinquanta appuntamenti con artisti italiani e internazionali, produzioni teatrali originali di Fondazione, arti visive, spettacoli di danza in anteprima assoluta, teatro, incontri dal vivo e dibattiti.(Rem)