Farnesina: Di Maio incontra Schinas, porre tema migranti a centro dibattito europeo

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi di Maio, ha ricevuto oggi alla Farnesina il vice presidente della Commissione Europea, Margaritis Schinas. Nel colloquio, il titolare della Farnesina ha sottolineato – anche in vista del Consiglio Europeo del 24-25 giugno – la necessità di porre il tema migratorio al centro del dibattito politico europeo, con particolare riferimento al tema della solidarietà nei confronti degli Stati membri di primo ingresso. L’esigenza di un approccio comune a livello UE sulla condivisione di responsabilità – ha aggiunto il ministro di Maio – è resa tanto più urgente dalla attuale fase di accresciuta pressione migratoria nel Mediterraneo Centrale. Nel quadro delle nuove proposte sul Nuovo Patto sulla Migrazione e l’Asilo, il Ministro di Maio ha ribadito l’approccio costruttivo dell’Italia ai negoziati, sottolineando l’importanza di giungere a forme di solidarietà permanenti ed efficaci incentrate su meccanismi di redistribuzione per la gestione degli arrivi. Nelle more dell’adozione del Nuovo Patto, il titolare della Farnesina ha ricordato l’importanza di riattivare meccanismi temporanei di redistribuzione analoghi a quelli sanciti dalla Dichiarazione di Malta del 2019, ricordando il ruolo fondamentale che la Commissione Europea può svolgere nel sostenere gli Stati Membri che vi aderiscono. Con riferimento alla dimensione esterna delle migrazioni, infine, il Ministro di Maio ha confermato il sostegno dell’Italia ad un rafforzamento della collaborazione con i Paesi di origine e di transito, instaurando partenariati a livello UE mirati e vantaggiosi che consentano di compiere progressi concreti verso una politica europea dei rimpatri. (Com)