Perù: presidenziali, missione Osa chiede pazienza e serenità a Castillo in attesa risultato ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pazienza e serenità in attesa del risultato ufficiale del ballottaggio per le elezioni presidenziali del Perù. Questo il messaggio trasmesso oggi dalla missione di osservatori dell'Organizzazione degli stati americani (Osa) al candidato di Perù Libre, Pedro Castillo, in testa nel conteggio ancora provvisorio dei voti con uno scarto inferiore allo 0,5 per cento. "Abbiamo parlato con Castillo dell'importanza di questo processo elettorale e che ci sia pazienza e serenità in attesa del risultato che sarà trasmesso dalle autorità elettorali", ha dichiarato in un punto stampa il capo della missione Osa, Ruben Ramirez. "Il candidato si è detto disposto ad aspettare i risultati con serenità e calma nell'interesse di tutta la società peruviana", ha aggiunto Ramirez. L'ex ministro degli Esteri del Paraguay ha reso noto che la missione renderà pubblico nelle prossime ore il rapporto preliminare sulle elezioni e ha quindi ribadito la necessità che si attenda il verdetto delle autorità elettorali sui ricorsi presentati dal candidato di Fuerza Popular, Keiko Fujimori. (segue) (Brb)