Perù: presidenziali, missione Osa chiede pazienza e serenità a Castillo in attesa risultato ufficiale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sezioni che secondo la leader di "Fuerza popular" sarebbero state più saccheggiate in termine di frode, sono in gran parte quelle delle zone remote ed emarginate del paese, in cui Castillo ha strappato - come da pronostici - i vantaggi più robusti. E se nei giorni scorsi erano stati i sostenitori di Castillo a marciare per la capitale, sbarcati anche da lontano, per difendere "la vittoria", domani saranno i simpatizzanti di Keiko a scendere in piazza per chiedere alle autorità elettorali che facciano giustizia del processo elettorale, nella speranza che il Paese non sbandi verso la "deriva comunista". (segue) (Brb)