Usa: scontro tra Suv e autobus nell'Indiana, due vittime

- Due persone sono rimaste uccise e diverse ferite quando un Suv si è scontrato con un autobus sulla strada 65 nel nord-ovest dell'Indiana. Lo scrive la stampa Usa. Due persone a bordo del Suv sono morte sono a seguito dell'incidente, avvenuto alle 12:40 (ora locale). Lo ha spiegato il sergente della polizia di Stato dell'Indiana, Jeremy Piers, al "Journal and Courier". L'autista dell'autobus e diversi passeggeri sono stati portati in ospedale in condizioni critiche. (Nys)