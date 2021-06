Centrosinistra: Sala, faccia di ambiente e lavoro suoi cardini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrosinistra faccia dell’ambiente e della ricerca del lavoro i suoi cardini. È l’esortazione del sindaco di Milano Giuseppe Sala, che questa sera ha partecipato all’inaugurazione del festival artistico "Welcome to Somotra" alla Fondazione Feltrinelli. “Si evoca la necessità di una transizione ambientale che deve fare il paio con una transizione sociale per una ripresa più giusta e più verde. Quello che serve secondo me è una transizione politica: dobbiamo abbandonare la citazione dei problemi e delle necessità fine a se stessa e passare a una situazione in cui siamo in grado di dire quello che c’è da fare, perché mettere d’accordo gli aspetti sociali con quelli ambientali non è automatico”, ha detto Sala. “Credere di poter impostare una transizione ambientale per ricercare del lavoro buono e verde - ha aggiunto il primo cittadino - vuol dire trovare dei compromessi e fare un salto di qualità per cui non ti fermi al posizionamento ideologico sulle cose”. “Il mio impegnarmi vuol essere un atto di fiducia nel ruolo della politica, sapendo che si parte da una situazione che ad oggi non ha promesso molto bene”, ha detto il sindaco di Milano, convinto che “ogni cambiamento rilevante nasca nelle grandi città internazionali. È il motivo per cui faccio politica, per guidare questi grandi cambiamenti. Dobbiamo sentirci tutti assieme in dovere di dimostrare che una transizione politica vera possa essere fatta dalla città”. “Io voglio appartenere a una sinistra che in questo momento fa dell’ambiente e della ricerca del lavoro i suoi cardini”, ha detto Sala, spiegando che se i Verdi europei in alcuni Paesi hanno successo è “perché sono pragmatici, certo, ma anche perché in questi anni hanno fatto una transizione politica”. “C’è bisogno di una riflessione politica alta e io credo che si possa fare, motivo per cui ho fiducia che tutto ciò a Milano si possa fare”, ha concluso il primo cittadino.(Rem)