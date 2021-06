Campidoglio: bollino "Rome safe tourism" per lo stadio Olimpico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi lo stadio Olimpico ha ricevuto l'attestazione del bollino "Rome safe tourism", che identifica le strutture sportive, turistiche e ricettive risultate conformi ai protocolli sanitari nazionali. Il marchio è stato rilasciato gratuitamente dalla Quaser Certificazioni S.r.l., iscritta all'Albo delle Società di Certificazione istituito da Roma Capitale nell'ambito delle iniziative mirate al supporto e al rilancio della filiera dell'accoglienza cittadina in senso lato. "Roma è una città attenta all'attuazione delle misure sanitarie: il rilascio del bollino Rome Safe Tourism allo Stadio Olimpico, in questi giorni vetrina sportiva della Capitale a livello internazionale, è un simbolo della ripartenza cittadina nel segno della sicurezza", dichiara la sindaca Virginia Raggi. (segue) (Com)