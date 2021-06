Campidoglio: bollino "Rome safe tourism" per lo stadio Olimpico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando insieme alle Associazioni di categoria a una diffusione capillare del bollino Rome Safe Tourism fra le strutture di Roma Capitale deputate all'accoglienza: il messaggio che vogliamo dare a turisti e visitatori è quello di una destinazione sicura, da scegliere come meta di viaggio e consigliare ad altri una volta tornati a casa", commenta l'assessore allo Sport, Turismo, Politiche Giovanili e Grandi Eventi cittadini di Roma Capitale Veronica Tasciotti. Come da conformità ai protocolli nazionali, lo Stadio Olimpico garantisce il distanziamento interpersonale, grazie alla creazione di 4 macrosettori separati e alla differenziazione dei percorsi, con particolar riguardo a entrate e uscite. La rilevazione della temperatura corporea viene effettuata dalle termocamere appositamente installate, sono stati disposti in più angoli dispenser per la disinfezione delle mani e punti di distribuzione di mascherine e altri dispositivi di protezione. Nell'intero Stadio, sia per i luoghi all'aperto che quelli al chiuso, segnaletiche e infografiche ricordano ai presenti le regole da rispettare e le indicazioni da seguire. Per tutte le aree viene eseguita una precisa e puntuale procedura di disinfezione, mentre il personale viene periodicamente sottoposto a controllo preventivo con tamponi molecolari e antigenici. (Com)