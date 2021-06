Roma 2021: Michetti, in zone residenziali devono prevalere strisce bianche per parcheggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono aree a Roma che possono essere dedicate al parcheggio a pagamento, perchè magari lì c'è bisogno di una sosta limitata nel tewmpo per dare la possibilità a più persone di fruire di quei luoghi. Ci sono poi posti, dove ci sono le residenze, o quelli in cui c'è il direzionale, è chiaro che lì deve prevalere la striscia bianca". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, in un intervento a Radio Capital.(Rer)