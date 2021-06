Italia-Argentina: nuovo accordo con università per cooperazione scientifica e lingua italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi, in formato virtuale, la cerimonia della firma del protocollo d'intesa tra l'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires e l'Università Nazionale di Cuyo (UnCuyo)della Provincia di Mendoza che dà vita al Centro Italo-Argentino di Cuyo (Cita). Il Protocollo è stato sottoscritto dall'ambasciatore italiano in Argentina, Giuseppe Manzo, e dal Rettore della UnCuyo, Daniel Pizzi. "Puntiamo di avviare un nuovo polo di eccellenza per la cooperazione accademico-scientifica e la promozione della lingua italiana in Argentina" ha commentato l'ambasciatore Manzo, che ha sottolineato che il Centro costituirà un importante strumento e un punto di riferimento per la Provincia di Mendoza, ma anche per la regione di Cuyo, un'area ove risiede una comunità di circa 80.000 italiani. (segue) (Abu)